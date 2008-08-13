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Dünya

Çinli polisler somurtkan duruyormuş

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin Norveçli üyesi Gerhard Heiberg, bir günlük gazeteye yazdığı yorumda, Çinli polis ve askerlerden daha güler yüzlü olmalarını istedi...

13 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin Norveçli üyesi Gerhard Heiberg, bir günlük gazeteye yazdığı yorumda, Çinli polis ve askerlerden daha güler yüzlü olmalarını istedi. Çin polis ve askerinin ‘taş gibi suratlarından’ şikâyetçi olan Heiberg, “Farklı davranmalılar. Pekin’deki yabancıları ciddi ciddi korkutuyorlar. Bu konuda bir şeyler yapılmalı” diye yazdı. “Silahlılar ve hiç tekin görünmüyorlar” diyen komite üyesi, Olimpiyat organizatörleri ve Çinli yetkililere “İnsanların gülümsemesini sağlamalısınız” dediğini, ancak talebinin kahkahalarla karşılandığını anlattı.

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