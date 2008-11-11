Çinli polis 48 akrabasını gözaltına aldı

Çin'in güneybatısındaki geri kalmış bir bölgede görev yapan bir emniyet müdürünün kardeş, kuzen ve eşinin yakınları olmak üzere 48 yakın akrabasını çeşitli suçlardan gözaltına aldığı bildirildi.



Siçuan eyaletinin Heicugou kasabasında görev yapan 30 yaşlarındaki Laobulaluo adlı polisin gözaltına aldığı akrabalarından 25'i, mahkum olarak çalışma kampına gönderildi.



Bir internet sitesinde çıkan habere göre, Yi azınlık milliyetine mensup olan Laobulaluo, 10 yılı aşkın meslek hayatı sırasında alkollü oldukları sırada bir ilkokul öğretmenini döven kardeşini ve iki kuzenini bizzat gözaltına aldı. Bir akrabası ise bir kadının çantasını çalmaktan suçlu bulundu.



Anne ve babasına tehdit yağdı



Laobulaluo'nun işine bağlılığı, başlarda akrabaları tarafından yadırgandı, hatta bazı akrabaları bu dürüst polisin anne ve babasını tehdit etti ve hayvanlarına zarar verdi. "Göreve başladığı ilk yıllarda geleneksel Çin Yeni Yılı tatilinde köyüne gitmeye cesaret edemediğini" söyleyen Laobulaluo, "artık çevresindekilerin kendisini anlamaya başladığını ve ona destek verdiğini" belirtti.