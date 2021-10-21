Çinli platform, Squid Game'in çok benzeri programı "Squid's Victory" nedeniyle tepki çekti

Çinli yayın platformu Youku, Netflix’in rekor kıran dizisi Squid Game’in çok benzerini “Squid’s Victory” adıyla ve benzer posterle tanıttığı için tepki çekti.

BBC’de yer alan habere göre, “Squid’s Victory”, “Squid Game” gibi, çocuk oyunlarının yetişkinler tarafından oynandığı yarışlara yer verecek.

Youku’nun tanıttığı programın posterinin de Squid Game’e çok benzer olduğu dikkati çekti.

Platform, dizinin çok benzerini yaptığı için tepki çektikten sonra özür diledi ve söz konusu posterin bir taslak olduğunu belirtti. Platform, daha önceden çekilen programın posterinin ilk taslak olduğunu, değiştirilmesinin planlandığını iddia etti.

Netflix Çin’de çalışmasa da çok sayıda insanın yasal olmayan film sitelerinde rekor kıran Squid Game’i izlediği biliniyor.