Çinli oyun şirketi Yoozoo'nun CEO'su zehirlenerek öldü; bir şirket çalışanından şüphelenildi

'Game of Thrones: Winter Is Coming' oyunu ile tanınan Çinli oyun geliştirme firması Yoozoo'nun CEO'su Lin Qi, 39 yaşında hayatını kaybetti. Lin'in bir şirket çalışanı tarafından zehirlendiğine dair soruşturma açıldı.

Bloomberg'de yer alan habere göre, 39 yaşındaki Yoozoo CEO'su Lin Qi, rahatsız hissettikten sonra hastaneye başvurdu. Lin, hastanede hayatını kaybetti.

Shanghai polisi tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada Lin'in zehirlendiğine dair şüphe bulunduğu ve bağlantılı bir şüphelinin sorgulandığı belirtildi. Polis açıklamasında ayrıntı verilmezken, yerel medyada gözaltına alınan kişinin, Yoozoo şirketinin film geliştirme kolunun yöneticisi Xu Yao olabileceği öne sürüldü. Yerel medyada ayrıca, Lin'in fermente bir Çin içeceğiyle zehirlendiği de iddia edildi.