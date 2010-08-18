-ÇİNLİ MUCİTTEN "DEPREMDE KORUYAN YATAK" PEKİN (A.A) - 18.08.2010 - Çinli bir mucit, depremde "tam koruma" sağlayan yatak icat etti. China Daily gazetesi, 66 yaşındaki Vang Vınşi'nin patentini aldığı yatağın dört bir yanının, içme suyu, konserve yiyecek, megafon ve çekiç konulabilen dolaplarla çevrili olduğunu, yatağın depremden sonra göçük altında kalan kişinin günlerce dayanabilmesini sağlayabildiğini yazdı. Gazetenin haberinde, sarsıntı sırasında sert bir tahtanın yatağın üzerini kaplayarak, molozun yataktaki kişinin üzerine düşmesini engellediği belirtildi. Yatağın özellikle az katlı, tuğla ya da beton evlerde kullanıma yönelik olduğunu ifade eden Vang, "Vınçüen ve Yuşu depremleri çok can aldı. Yapabileceğim en iyi şeyin ölümleri engelleyebilecek bir şey icat etmek olduğunu düşündüm" dedi.