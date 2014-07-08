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Dünya

Çinli kundakçı otobüsün içindeki yolcuları diri diri yaktı

Çin'de kimliği belirsiz bir kundakçının, içinde 80 kişi bulunan seyir halindeki otobüsü ateşe vermesi sonucu en az 32 kişi yaralandı

08 Temmuz 2014 03:46

Çin'de kimliği belirsiz bir kundakçının, seyir halindeki otobüsü ateşe vermesi sonucu en az 32 kişi yaralandığı açıklandı.

Otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde aracın orta kısmında bulunan bir kişinin yere muz yağı ve tiner döktükten sonra çakmağını ateşlediği ve otobüsün alev aldığı görülüyor. Olayda otobüsü ateşe veren kundakçının da içinde bulunduğu 32 kişi yaralandı.

Yetkililer vücudunda ağır yanıklar oluşan kundakçının kimliğinin halen belirlenemediğini belirtti. Saldırganın otobüsü niçin ateşe verdiği henüz bilinmezken olayda terör bağlantısının olmadığı belirtildi.

Yangın sonrası yaralılar Zhejiang Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların kaldırıldığı hastanenin başhekimi Wang Jian olay sonrası yaptığı açıklamada, “16 ağır yaralıdan 14'ünün yüzünde ve solunum yollarında yanıklar oluştu. 2 kişinin vücudu yüzde 90 oranında yandı ve diğer 5 kişinin vücudu ise yüzde 50 oranında yandı. 2 kişinin de dolaşım sisteminde sorunlar oluştu” diye konuştu.
 

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Çinli kundakçı otobüsün içindeki yolcuları diri diri yaktı

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