Çinli 'Kazanova' trafik kazası geçirince yakalandı

Çin medyasında yer alan habere göre, Yuan soyadlı Çinli'nin geçirdiği trafik kazası, adamın aynı anda birçok kadınla ilişki yaşadığını da ortaya çıkardı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, sevgililerini aylardır aynı anda "idare eden" Yuan, doktorların bilgi vermek üzere adamın telefonunda kayıtlı numaraları aramasıyla yakalandı.

Yuan'ın durumun hakkında bilgi almak isteyen 17 sevgilisi hastaneye gitti.

South China Morning Post'un haberine göre, Hunan eyaletinde yaşayan Yuan'ın sevgililerinden birinin, kendisinden çocuğu var.

Yuan'la bir buçuk yıldır birlikte olduğunu söyleyen Xiao Li adlı bir kadın ise, hastaneden haberi aldığında çok korktuğunu belirtti ancak "Art arda onu görmeye birçok güzle kadın gelmeye başladı. Gözyaşlarım da o zaman kesildi" dedi.

Xiao Li, diğer sevgililerinin Yuan'a maddi destek verdiğini, biriyle yaklaşık 9 yıldır ilişkisinin olduğunu bildiğini söyledi.

Kadınlardan biri ise Yuan'la yakın zamanda evlenmeyi planlamış olduklarını belirtti.

'Yuan mağduru' kadınlar, adamın kendilerinden neler saklamış olduğunu ortaya çıkarmak için açtıkları Facebook grubunda, birbirileriyle paylaşımlarda bulunuyor.

Olay Çin'de sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Yapılan binlerce yorum arasında Yuan'ı eleştirenler olduğu gibi, "aynı anda birçok kadını idare edebildiği" için Yuan'a hayranlık duyanlar da vardı. Bazıları ise, durumu farkedememiş oldukları için kadınları suçladı.Polis de 24 Mart'tan bu yana hastanede bulunan Yuan hakkında yolsuzluk şüphesiyle soruşturma başlattı.