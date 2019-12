-ÇİNLİ İŞADAMLARINA ''NAZ YAPMAYIN'' DAVETİ HANGZHOU (A.A) - 03.11.2010 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Çinli işadamlarına fazla ''Naz yapmayın'' diyerek, Türkiye'ye yatırım çağrısında bulundu. Çağlayan, Çin'in Hangzhou kentindeki temaslarının son gününde Türk ve Çin işadamlarınca düzenlenen İş Forumu'na katıldı. Çağlayan, Forum'da Türk ekonomisi, dış ticaret ve Türkiye'deki yatırım ortamına ilişkin bir konuşma yaptı. Devlet Bakanı Çağlayan, The Economist'in Türkiye'yi ''Avrupa'nın Çin'i'' olarak nitelendirdiğini, ekonomik göstergelerin de Türkiye'nin Çin ile birlikte dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Dünyanın ekseninin kaydığını yineleyen Çağlayan, bundan sonra sanayileşmiş 7 ülkenin dünya üzerinden aldığı payın azalacağını, Türkiye, Çin, Brezilya, Rusya ve Hindistan'ın ise artacağını kaydetti. Çağlayan, ''Türkiye ve Çin'in de aralarında bulunduğu bu 5 ülke geleceğin starları olarak gösteriliyor'' dedi. -TÜRKİYE'DE YERİNİZİ ALIN- Son 7 yılda Türkiye'ye 85 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye geldiğini bildiren Çağlayan, Çinli işadamlarına şöyle seslendi: ''Türkiye'de yerinizi alın. Türkiye üzerinden dünyaya açılmak, Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve Kafkas Cumhuriyetlerine gümrüksüz geçiş yapmak istiyorsanız, Türkiye'de yatırım yapın. Uçak kalkarken kaptan pilot anons yapar. (take off pozisyonunu alın) der. Herkesin yerine geçmesini ister. Siz de gecikmeyin ve Türkiye'deki yerinizi alın. Türkiye'de yatırım yapmanız için pek çok neden var. Bize 4 saat uçuş mesafesinde olan 54 ülke var ki, dünya nüfusunun dörtte biri bu ülkelerde yaşıyor. Yeni bir teşvik sistemini uygulamaya koyduk. Sakın geç kalmayın. Bu teşvikler belli sürelerle sınırlı teşvikler. Bu bolluğu her zaman bulamazsınız. Hemen Türkiye'ye gelin, Türkiye'de yerinizi alın. Türkiye üzerinden Avrupa'ya gümrüksüz geçeceksiniz. Yüzde 10 size kalsın. Türkiye'de hepinize yetecek kadar iş var. Türkiye üzerinden dünyanın her tarafına erişebilirsiniz. Biz de Çin ile ilişkilerimizi artıracağız. THY olarak Pekin, Şanghay gibi yerlere THY olarak her gün kargo seferi yapmak istiyoruz. Türkiye'de yatırım yapmak için, yerinizi almak için gecikmeyin. Türkiye, sadece size açık değil. Sakın naz yapmaya kalkmayın. Ticaret naz yapmayı kabul etmez.'' -MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI- İş Forumu'ndan sonra Çağlayan'ın himayelerinde Shanghai Textile Association ile Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği arasında Mutabakat Zaptı imzalandı. Bakan Çağlayan, Hangzhou'daki temaslarının ardından Japonya'nın başkenti Tokyo'ya hareket etti.