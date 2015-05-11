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Dünya

Çinli işadamı 6 bin 400 çalışanını tatile götürdü

Çin'in en zengin işadamlarından Li Jinyuan, çalışanları için Paris ve Nice kentlerinde 140 otel ve 12 tren kiraladı

11 Mayıs 2015 18:36

Çin'in en zengin işadamlarından Li Jinyuan, şirketlerinde çalışan 6 bin 400 elamanını Fransa'ya tatile götürdü.

Fransa'da dört gün sürecek tatil için Çinli çalışanlara Paris ve Nice kentlerinde 140 otel ve 12 tren kiralandı. Çinli işadamının, şirketin 20'nci kuruluş yıldönümü için Fransa'ya götürdüğü çalışanlara sadece rezervasyonlar için harcadığı paranın 13 milyon euroya ulaştığı açıklandı.

57 yaşındaki Li Jinyuan'ın patronu olduğu Tiens Group, 1995 yılında kuruldu. Forbes dergisi tarafından dünyanın en zenginleri arasında gösterilen Jinyuan'ın şirketlerinde 12 bin kişinin çalıştığı öğrenildi. Bonkör patronun diğer çalışanlarını gelecek yıl farklı bir ülkeye götüreceği belirtiliyor.

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