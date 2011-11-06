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Spor

Çinli halterci 3 altın madalya kazandı PARİS (A.A)

06 Kasım 2011 01:45

-Çinli halterci 3 altın madalya kazandı PARİS (A.A) - 05.11.2011 - Fransa'nın başkenti Paris'de yapılan Dünya Halter Şampiyonası'nın ilk gün akşam seansında, erkekler 56 kiloda podyuma çıkan Çinli sporcu Jingbiao Wu, koparma, silkme ve toplamda birinci oldu ve ülkesine 3 altın madalya kazandırdı. Türkiye adına yarışan sporcunun bulunmadığı erkekler 56 kiloda koparmada Çinli Wu Jingbiao 133 kiloyla birinci olurken, ikinciliği yine Çinli sporcu Zhao Chaojun 128 kiloyla, üçüncülüğü ise Tunuslu El Maoui Khahi 127 kiloluk kaldırışıyla elde etti. Silkmede 159 kiloyla dünya şampiyonu Çinli Jingbiao Wu olurken, dünya ikinciliğini yine Çinli sporcu Chaojung Zhao 156 kiloyla ve dünya üçüncülüğünü ise Azeri sporcu Valentin Hristov 154 kiloyla elde etti. Toplamda da altın madalyayı Jingbiao Wu 292 kiloluk kaldırışıyla kazanırken, onu Çinli Chaojun Zhao 284 kiloyla takip etti. Toplamda bronz madalyayı ise Azeri sporcu Valentin Hristov 276 kiloyla boynuna taktı.

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