Çinli hackerlar Facebook üzerinden NATO'ya sızdı

T24 - Çin hükümetine yakın hackerların, Facebook üzerinden NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Org. James Stavridis adına hesap açarak, NATO'nun faaliyetleri hakkında bilgi topladıkları iddia edildi.



İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre, Çin hükümetine yakın olduğu iddia edilen hackerlar, NATO Güneydoğu Müttefik Kuvvetler Komutanı Org. James Stavridis adına sosyal paylaşım ağı Facebook'ta bir hesap açtı.

Hackerlar, bu hesap üzerinden diğer NATO üyesi ülkelerin üst düzey komutanlarına 'arkadaşlık" isteği yaparak, komutanların ve NATO'nun faaliyetleri hakkında bilgi toplamaya çalıştı.

Stavridis'ten arkadaşlık isteği aldıklarını düşünen İngiliz üst düzey subaylar ile İngiliz Savunma Bakanlığı yetkililerinin bu isteğe olumlu yanıt verdikleri belirtildi.



Çin'den şüphe edildi



Olayın ortaya çıkmasının ardından NATO resmi olarak kimseyi suçlamadı. Ancak kapalı kapılar ardında NATO'ya yakınlığıyla bilinen bazı subay ve diplomatlar Çin'i işaret etti.



'Sosyal medya kritik rol oynuyor'



Konuyla ilgili açıklama yapan bir NATO yetkilisi, "Facebook'ta birçok üst düzey subay adına açılmış çok sayıda "sahte" sayfa bulunuyor. Facebook bu konuda bizimle işbirliği yaparak, hepsini kapattı. Ancak bu sayfaları Çinlilerin açtığını söylemek zor. Önemli olan bu sahte sayfaların biran öne silinmesi. Libya operasyonunda sosyal medyanın çok kritik bir rol oynadığını biliyoruz" dedi.

NATO'nun Libya operasyonunda önemli bir görev üstlenen ABD'li orgeneral James Stravridis adına açılan Facebook hesabında, operasyonla ilgili detayların öğrenilmeye çalışıldığı savunuldu. Ancak Çinli hackerların bu eylemleriyle NATO'ya ait gizli bilgilere ulaşamadıkları açıklandı.



'Kendi sayfanızı açın' tavsiyesi



Gelecekte bu tür güvenlik sorunlarıyla yeniden karşılaşmak istemeyen NATO, bünyesinde çalışan üst düzey komutanlara, sosyal paylaşım ağı Facebook üzerinden kendi hesaplarını açmalarını tavsiye etti.