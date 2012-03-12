T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çinli hackerlar Facebook üzerinden NATO'ya sızdı

Çin hükümetine yakın hackerların, Facebook üzerinden NATO komutanları adlarına açtıkları hesaplarla NATO hakkında bilgi edindikleri iddia edildi

12 Mart 2012 14:05

 

T24 - Çin hükümetine yakın hackerların, Facebook üzerinden NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Org. James Stavridis adına hesap açarak, NATO'nun faaliyetleri hakkında bilgi topladıkları iddia edildi.
 
İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre, Çin hükümetine yakın olduğu iddia edilen hackerlar, NATO Güneydoğu Müttefik Kuvvetler Komutanı Org. James Stavridis adına sosyal paylaşım ağı Facebook'ta bir hesap açtı.

Hackerlar, bu hesap üzerinden diğer NATO üyesi ülkelerin üst düzey komutanlarına 'arkadaşlık" isteği yaparak, komutanların ve NATO'nun faaliyetleri hakkında bilgi toplamaya çalıştı.

Stavridis'ten arkadaşlık isteği aldıklarını düşünen İngiliz üst düzey subaylar ile İngiliz Savunma Bakanlığı yetkililerinin bu isteğe olumlu yanıt verdikleri belirtildi.


Çin'den şüphe edildi


Olayın ortaya çıkmasının ardından NATO resmi olarak kimseyi suçlamadı. Ancak kapalı kapılar ardında NATO'ya yakınlığıyla bilinen bazı subay ve diplomatlar Çin'i işaret etti.


'Sosyal medya kritik rol oynuyor'


Konuyla ilgili açıklama yapan bir NATO yetkilisi, "Facebook'ta birçok üst düzey subay adına açılmış çok sayıda "sahte" sayfa bulunuyor. Facebook bu konuda bizimle işbirliği yaparak, hepsini kapattı. Ancak bu sayfaları Çinlilerin açtığını söylemek zor. Önemli olan bu sahte sayfaların biran öne silinmesi. Libya operasyonunda sosyal medyanın çok kritik bir rol oynadığını biliyoruz" dedi.

NATO'nun Libya operasyonunda önemli bir görev üstlenen ABD'li orgeneral James Stravridis adına açılan Facebook hesabında, operasyonla ilgili detayların öğrenilmeye çalışıldığı savunuldu. Ancak Çinli hackerların bu eylemleriyle NATO'ya ait gizli bilgilere ulaşamadıkları açıklandı.


'Kendi sayfanızı açın' tavsiyesi


Gelecekte bu tür güvenlik sorunlarıyla yeniden karşılaşmak istemeyen NATO, bünyesinde çalışan üst düzey komutanlara, sosyal paylaşım ağı Facebook üzerinden kendi hesaplarını açmalarını tavsiye etti.

 

ETİKETLER

CinFacebookNATO

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24