Çinli hacker'lar ABD'nin cephaneliğine girdi

ABD, Çin merkezli siber saldırılardan yakasını kurtaramıyor. Gelişmiş silah tasarımlarına yönelik geçmişte birçok saldırıya maruz kalan ABD ordusu, bu sefer en az 10 gelişmiş silaha ait bilgileri Çinli hacker’lara kaptırmış olabilir. Uzmanlar, ‘çalınan teknolojilerin çok kritik olduğunu ve Çin’in silah teknolojisinde 25 yıl kazandığını’ ifade ediyor.

ABD ordusunun askeri teknolojisi barındıran belgelerin, Çinli hacker’lar tarafından ele geçirildiği öne sürüldü.

Çin’in yerel üretimi olan J-20 ve J-21 gibi hayalet uçakların ABD teknolojisine dayandığına dair iddiaların ardından, siber korsanların ABD’ye ait birçok silah programına sızdığı ve çok büyük önem taşıyan bilgileri çaldığı ifade edildi.

Mashable sitesinin haberine göre, F-35 Müşterek Savaş Uçağı ve F/A-18 savaş jeti projesinden, füze savunma sistemleri, insansız hava uçakları, uydu iletişimi ve elektronik savaş teknolojilerine ait veriler Çin’in eline geçti.

ABD’nin yaşadığı siber saldırı, ilk olarak Washington Post gazetesi tarafından duyuruldu. Gazete, ABD Savunma Bakanlığı Bilim Savunması Kurulu’nun hazırladığı gizli raporun içeriğine ulaştı.

‘Dayanıklı Askeri Sistemler ve Gelişen Siber Tehdit’ adlı belgenin PDF formatında, çalındığı iddia edilen detaylara yer verilmedi ancak ‘siber tehdide karşı sahip olunan yetersiz güvenlik önlemleri’ hakkında uyarıda bulunuldu.

Washington Post, detaylar bulunmasa da, ‘çalındığı öne sürülen silah teknolojilerinin yer aldığı listenin çok uzun olduğuna’ dikkat çekti.

'Liste çok uzun'

Mashable’ın haberine göre, Çinli hacker’ların Pentagon’un (ABD Savunma Bakanlığı’nın merkezi) sunucularına nasıl ve ne zaman girdiği belli değil. Dahası, rapor ‘doğrudan Çinli hacker’lara işaret etmiyor.’

Washington Post’a konuşan üst düzey ordu ve istihbarat yetkilileri ise ‘saldırının Çin kaynaklı casusluk operasyonunun bir parçası olduğunu’ söyledi.

Pentagon’un bir sözcüsü gazeteye yaptığı açıklamada, ‘Fikri mülkiyete, ticari sırları ve verileri hedef alan saldırıların ekonomi ve ulusal güvenliğe karşı giderek büyüyen bir tehdit oluşturduğunu’ belirtti.

Washington Post’tan konu hakkında bilgi alan uzmanlar ise çalındığı iddia edilen bilgilerin ‘etkileyici boyutta olduğunu’ ifade etti.

Asya odaklı güvenlik konularında uzmanlaşan Project 2049 Institute adlı düşünce kuruluşunun Başkanı Mark Stokes, “Çok sarsıcı... Her biri ulusal güvenlik adına çok kritik silah sistemleri. Genel olarak baktığımda, nefes kesici bir durumla karşı karşıyayız” ifadesini kullandı.