Çin'li Geely Volvo'yu alıyor

T24-İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Çin sermayeli Geely şirketinin, 2 milyar dolara Ford firmasından satın almaya hazırlandığı Volvo'nun lüks imajını korumayı amaçladığını yazdı.





Gazetenin haberine göre, Geely'nin Başkan Yardımcısı Freeman Shen, "şirketinin, yakın bir gelecekte Volvo'nun ana üretim yerini ya da araştırma-geliştirme işlemlerini Çin'e taşımak gibi bir planının olmadığını" söyledi ve Volvo'yu Geely'den farklı bir birim olarak işleteceklerini kaydetti.

FT, "Volvo markasına zarar vermemek için dikkatli olmak istiyoruz" diyen Shen'in, şu sözlerini aktardı:

"Üçüncü dünya ülkesinde, işçiliğin ucuz olduğu bir yerde lüks bir araba üretiliyor imajına sahip olmak istemiyoruz. Çinli bir sahibi olan, Avrupalı lüks bir araba imajı istiyoruz."

Gazete, anlaşmanın, Çinlilerin yeni yıl tatili başlamadan önce, yani 14 Şubat'tan önce imzalanmasının beklendiğini de yazdı.

ABD'nin önde gelen otomobil üreticilerinden Ford, İsveçli Volvo'nun otomobil ünitesini 1999 yılında 6,45 milyar dolara satın almıştı.