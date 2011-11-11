Çinli gazeteci Bayram Otel'i 5.6'dan önce fotoğrafladı

T24 -



Çöküntünün habercisi gibi



'81'lik oteli 18'lik gibi süsleyip satıyorlar'

'Orada kalmadım'

23 Ekim'de 605 kişinin yaşamı yitirdiği 7.2 büyüklüğündeki Van depreminden 17 gün sonra meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, ikinci felaket oldu. Depremde yıkılan Bayram Oteli'nde 10 kişi can verdi. 7.2'lik depremin ardından Çin haber ajansı Xinhua'nın muhabirlerinin otelde çektikleri görüntülere yansıyan çatlaklar dehşete düşürdü.23 Ekim'deki ilk yıkımın ardından Van'a gelen ve Bayram Oteli'ne yerleşen Çin haber ajansı Xinhua'nın muhabirlerinin bina içinden çektikleri görüntüler, olayın dehşetini gözler önüne seriyor. Otelin içindeki çatlaklar, sanki önceki gün meydana gelen çöküntünün habercisi gibi.İTÜ Jeofizik Yüksek Mühendisi ve TMMOB (Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası Birliği) Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Habertürk'e Van’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Oteli’nin 1964’te yapıldığını ve şimdi 47 yaşında olduğunu belirterek, “Bu yaştaki yapıların yıkılıp yeniden yapılması gerekir. Bu yapı da yıkılıp yeniden yapılacağına giydirme yapılmıştır. Giydirmeyle yeni yapı görüntüsü verilmiştir. Giydirmek yapıyı süslemektir. Yani 18 yaşındaki bir kız gibidir bu yapı, aslında yaşı 81’dir. Yaşlı bir şeyi güzelleştirip, giydirip genç kız gibi satıyorlar” dedi.Otelin merdivenlerindeki çatlakları gözleriyle gördüğü için orada kalmadığını anlatan Ercan, “Deprem için inceleme yapmaya gittiğimde Bayram Oteli’nde bana da yer ayırtmışlardı. Merdivenlerde çatlaklar gördüm. Hemen otelimi değiştirdim. Gerekçe olarak da hasarı gösterdim. Oradakileri de çatlaklar konusunda uyardım. Bayram Oteli, 1978, 1998 ve 2007 deprem yönetmeliklerinden geçmiş. Üç deprem yönetmeliği görmesine rağmen hiç bunlara göre güçlendirilmemiş. Bunun yerine süslenmiş. Belediye bir inceleme yapmış olsaydı, ‘Yıkın, yeniden yapın’ demesi gerekiyordu” diye konuştu.