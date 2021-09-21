Çinli Evergrande küresel piyasaları olumsuz etkilemeye devam ediyor; S&P temerrüt öngörüsünde bulundu

Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande küresel piyasalarda sert olumsuz fiyatlamalar yaratmaya devam ediyor. Şirket hakkında olumsuz haber akışı da durmak bilmiyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s (S&P) şirketin borçlarını ödeyemeyeceği öngörüsünde bulundu.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre tüm dünya 300 milyar dolar borçlu Çin gayrimenkul devi Evergrande’nin perşembe günkü bono ödemelerine gözlerini çevirirken şirketin görünümü hakkında olumsuz haber akışı sürüyor.

S&P Evergrande’nin büyük ihtimalle temerrüde düşeceğini belirtti. S&P Çin hükümetinin holdinge doğrudan bir destek sunmayacağını bekliyor.

S&P analistleri raporlarında “Pekin yönetiminin çok sayıda gayrimenkul şirketinin batması ve Evergrande’nin ekonomiye sistemik risk oluşturması durumunda devreye girebileceğini” yazdı.

Bazı yatırımcılar için Evergrande krizinin yönetimi Çin’in ekonomik geleceği için kritik önemde. Jim Chanos’a göre yatırımcılar “kritik bir an ile karşı karşıya olan” Şi Jinping’in kriz yönetimini dikkatle izliyor.

"Varlık alımı azaltılmasına mani olmayacak"

Beyaz Saray’dan da Evergrande açıklaması geldi. Bir gazetecinin Evergrande’nin yaşadığı likidite krizi sorusuna yanıt veren Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki “ABD her zaman küresel piyasaları izliyor ve gerekirse uygun yanıtı vermeye hazır” ifadelerini kullandı.

Eski New York Fed Başkanı William Dudley ise Çin gayrimenkul sektörü hakkındaki endişelerin Fed’in varlık alım azaltımı yolunda olduğu sinyalini vermesinden alıkoymayacağını öngördü.

Birçok uzman Evergrande batışının etkisini sınırlı görse de piyasalardaki satışlar Çin ile çok az bağlantısı olan şirket hisselerine kadar sıçramış durumda.