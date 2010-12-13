T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ÇİNLİ EKİP MADEN OCAĞINA GİRDİ ZONGULDAK (A.A)

13 Aralık 2010 13:57

-ÇİNLİ EKİP MADEN OCAĞINA GİRDİ ZONGULDAK (A.A) - 13.12.2010 - Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıstaki patlamanın ardından 2 madencinin cesetlerinin çıkarılması için hasarlı Yeni Karadon Servis Kuyusunun onarım çalışmasına başlayacak Çinli firmanın 10 kişilik ekibi, kente gelerek incelemelerinin ardından maden ocağına girdi. TTK Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, maden ocağının eksi 540 kodunda meydana gelen patlamada madenci Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cesetlerinin çıkarılması için hasarlı kuyuda onarım yapılmasına yönelik ihaleyi kazanan Çin'den Sino Steel Industr Trade (SSIT) Group Corporation şirketinin 10 kişilik ekibi kente geldi. Yer teslimi 26 Kasımda yapılan firmanın çalışanları, TTK Karadon Müessese Müdürü İsmail Güner'den bilgiler almasının ardından madenci elbisesi giyerek, incelemelerde bulunmak üzere patlamanın meydana geldiği maden ocağının eksi 540 koduna indiler. Çinlilerin ocağa girişini görüntülemek isteyen basın mensuplarına kurum yetkilileri izin vermeyerek bölgeye yaklaşmalarına engel oldu. TTK yönetimi, kuyunun onarım işi için 18 Ekimde uluslararası ihaleye çıkmış, işi üstlenen Çinli SSIT firmasıyla sözleşme imzalamış, 26 Kasımda yer teslimi yapılmıştı. Kuyunun tamamının temizliği, tahribatın giderilmesi, eksi 540 kodundan eksi 720'ye kadar tüm temizlik ve bakımının yanı sıra ihraç sisteminin ve yardımcı kurtarma vincinin yeniden bütün testlerinin yapılması ve devreye alınmasının 150 günde yapılacağı iş kapmasında, 45 günde cenazelerin çıkarılması öngörülmüştü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24