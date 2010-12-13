-ÇİNLİ EKİP MADEN OCAĞINA GİRDİ ZONGULDAK (A.A) - 13.12.2010 - Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıstaki patlamanın ardından 2 madencinin cesetlerinin çıkarılması için hasarlı Yeni Karadon Servis Kuyusunun onarım çalışmasına başlayacak Çinli firmanın 10 kişilik ekibi, kente gelerek incelemelerinin ardından maden ocağına girdi. TTK Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, maden ocağının eksi 540 kodunda meydana gelen patlamada madenci Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cesetlerinin çıkarılması için hasarlı kuyuda onarım yapılmasına yönelik ihaleyi kazanan Çin'den Sino Steel Industr Trade (SSIT) Group Corporation şirketinin 10 kişilik ekibi kente geldi. Yer teslimi 26 Kasımda yapılan firmanın çalışanları, TTK Karadon Müessese Müdürü İsmail Güner'den bilgiler almasının ardından madenci elbisesi giyerek, incelemelerde bulunmak üzere patlamanın meydana geldiği maden ocağının eksi 540 koduna indiler. Çinlilerin ocağa girişini görüntülemek isteyen basın mensuplarına kurum yetkilileri izin vermeyerek bölgeye yaklaşmalarına engel oldu. TTK yönetimi, kuyunun onarım işi için 18 Ekimde uluslararası ihaleye çıkmış, işi üstlenen Çinli SSIT firmasıyla sözleşme imzalamış, 26 Kasımda yer teslimi yapılmıştı. Kuyunun tamamının temizliği, tahribatın giderilmesi, eksi 540 kodundan eksi 720'ye kadar tüm temizlik ve bakımının yanı sıra ihraç sisteminin ve yardımcı kurtarma vincinin yeniden bütün testlerinin yapılması ve devreye alınmasının 150 günde yapılacağı iş kapmasında, 45 günde cenazelerin çıkarılması öngörülmüştü.