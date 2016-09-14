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Dünya

Çinli çift 54 yıldır mağarada yaşıyor

Masraflarını azaltmak için mağarada yaşamayı tercih eden çift kendilerine yepyeni bir dünya yarattı

14 Eylül 2016 20:11

Çin'in Nanchong şehrine yakın bir mağaraya 54 yıl önce yerleşen Liang Zifu (81) ve Li Suying (77) çifti kendilerine bambaşka bir dünya yarattı.

People's Daily Online gazetesinin haberine göre; bu çift evlendikten sonra taşındıkları evin masraflarına yetişememeye başladı. Düşündüler taşındılar ve mağarada yaşayarak harcamalarını azaltmayı amaçladılar.

Çinli çiftin mağaraya inşa ettikleri evde üç yatak odası, bir oturma odası ve mutfak mevcut. Bunun yanı sıra domuz ahırı ve kendilerine ait elektrik kaynakları da var. Yiyeceklerini ise mağaranın üst tarafındaki çiftliklerde yetiştirdikleri ürünlerden tedarik ediyorlar.

Evlendikten üç yıl sonra Liang'ın bulduğu mağaraya yerleşen çiftle birlikte 3 aile daha yaşıyor. Liang'ın ifadesine göre, daha önceden beraber yaşadıkları dört aile vardı fakat bir aile mağarayı terk etti. Bölge yetkililerinin tüm ısrarlarına rağmen, yaşlı çift mağaradan çıkmayı kabul etmiyor. Çünkü onlar için bu mağara huzurlu bir yuva. Ayrıca Çinli çiftin iddiasına göre; mağaranın içi klimatik... Yani yaz aylarında soğuk, kış mevsiminde ise sıcak olduğundan yaşama oldukça elverişli.

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