Çinli Chery'den Türkiye'ye yatırım

Çinli otomobil devi Chery, Türkiye'ye yapacağı 550 milyon dolarlık yatırımla yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayacak.Şirket yapacağı yatırımla Türkiye üzerinden Avrupa'ya açılmayı hedefliyor.

Bursa 6. Otomobil Ticari Araçlar Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı (Bursa Oto Show 2009), açıldı. 24-29 Ekim tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuara Çin otomobil markası Chery'de ilk kez katıldı. Chery Türkiye distribütörü Mermerler Otomotiv ile ortaklaşa yapacağı yatırımla Türkiye üzerinde AB'ye açılacak.

Mermerler Otomotiv İcra Kurulu Üyesi, M. Sedat Piroğlu, fuarda konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Chery'nin çok iyi tanınması gerektiğini belirterek, "Chery, bir Çin markası değildir. Çin otomotiv sektörünün devlet eliyle dışarıya açıldığı en önemli kuruluşudur. Çin burada sergilenen araçları üretiyor ve dünyanın her tarafına ihraç ediyor. Chery, bütün teknolojiyi elde etmiş olan Çin'in bütün aktarma organlarını kendi yaptığı Alman teknolojsiinde aracının ismi. 2 sene sonra Chery'nin üretim kapasitesi bir milyonu geçecek." dedi.

Piroğlu, Chery araçlarıyla Türkiye'de Çin araçlarının ne kadar kaliteli olduğunu ispatladıklarını belirterek, "Yalnız Chery'nin yatırımcısı olmak istemedik, yatırım yapıp buradan AB ülkelerine ihracat yapmak istedik. Böyle girişimlerimiz var ve şuanda yer araştırması yapmaktayız. Bunu gerçekleştirdiğimizde yılda 100 bin adet araç üreteceğiz." diye konuştu.

Mermerler Otomotiv ortaklığı ile Türkiye'de üretim yapacak olan Chery'nin 2 bin dönümlük yere kurulacağını aktaran Sedat Piroğlu, "Bunun için Bursa, Kocaeli ve Adapazarı üçgeninde yoğunlaşmaktayız. Bursa bu işin merkezi, ilk tohum buradan atıldı ve tohum yeşererek Türkiye'ye yayıldı. Bu iş için işletme sermayesini de koyarak 550 milyon dolarlık bir yatırımı öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

Yatırımla yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlamayı planladıklarını aktaran Sedat Piroğlu, "Bizler müracaatımızı yaptık, arsa konusunda araştırmalarımız ve devletten izin alırsak bu işi daha da belirginleşir. 2010'un başında, hatta bu yılın sonuna kadar kazmayı vurmayı planlıyorduk, ama Türkiye'de bürokrasi zaman zaman hızlı gidiyor, bazen de duraklıyor, bu bürokrasi çarkı biraz ağır giderse zaman kayıyor. Bunun yanında teşvikler önemli." ifadelerini kullandı.