"Çinli büyük şirketler Türkiye'de yatırım peşinde"

Türk Lirası'ndaki değer kaybının iç piyasadaki şirketlerin cazibesini artırmasıyla bazı Çinli büyük firmaların Türkiye'de yatırım yapmak için görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Reuters ve Bloomberg haber ajansları, Çinli şirketlerin Türkiye’de yatırım yapmak istediğini bildirdi.

Bloomberg ajansı, Çinli Tatwah Smartech şirketi Türk Telekom’un çoğunluk hissedarı olacak olan SPV’yi satın almakla ilgilendiğini yazarken, Reuters da Alibaba gibi bazı şirketlerin Türkiye’de yatırım olanaklarıyla ilgili görüşmeler yaptığını bildirdi.

"Tatwah, SPV’yi almak istiyor"

Bloomberg'de yer alan haberde, Tatwah’ın Türk Telekom’un yüzde 55’ine sahip olması öngörülen SPV’yi almak istediği belirtildi. Türk bankaları tarafından kurulacak olan SPV, 4,75 milyar dolarlık sorunlu kredi karşılığında Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini elinde bulunduracak.

Reuters haber ajansı da Türk lirasındaki sert değer kayıplarının fiyat açısından yerli şirketlerin cazibesini artırmasının ardından Çinli bazı büyük kuruluşların Türkiye’de satın alma ve yatırım görüşmeleri yaptığını aktardı.

Aralarında Alibaba, China Life Insurance ve China Merchants Group da var

Haberde, Türkiye’de yatırım görüşmeleri yapan Çinli şirketler arasında bu yıl başında internet üzerinden satış sitesi Trendyol’u satın alan Alibaba, China Life Insurance ve China Merchants Group’un da olduğu belirtildi. Haberde, görüşmelerin Ağustos ayı ortalarında başladığı vurgulandı.

Reuters’a konuşan konuya yakın üç kaynak, Çinli şirketlerin altyapı, madencilik, enerji, perakende ve sigorta sektörlerine ilgi gösterdiğini söyledi.