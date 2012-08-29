Çinli bir yetkili para aklayıp kaçtı

Çin Komünist Partisi'nin Fengçeng kentindeki eski sorumlusu olan Wang Quoqiang'ın, çaldığı milyonlarca dolarla , nisan ayında eşiyle beraber Amerika'ya kaçtı.

Bölge yetkilileri Wang'in, hakkında açılan bir yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden alındığını belirtti.

Wang'in 31,5 milyon dolar aldığı düşünülüyor.

Yetkililer, şüphelinin böyle bir parayı nasıl zimmetine geçirdiği ve ABD'ye transfer ettiği iddialarına ilişkin detaylı bilgi vermedi.

Başbakan Wen Jiabao, Çin Komünist Partisi'ne karşı en büyük tehditin yolsuzluk olduğunu defalarca dile getirdi.

BBC'nin Pekin muhabiri Martin Patience'a göre kıdemli yetkililerin yolsuzluğu, Çin halkını en çok kızdıran meselelerden biri.

Muhabir, en kıdemli liderlerin mali durumunun gizli bilgi olmasına rağmen pek çok yetkilinin bu tarz skandallarla yerle bir edildiğini söylüyor.



'Gerçekçi değil'



Global Times gazetesinde yayınlanan bir yorum yazısında, bölge yetkililerinin spekülasyonları zaptetmek adına olayla ilgili daha fazla bilgi açığa çıkarmaları gerektiğini yazdı.

Yorumda şu ifadelere yer verildi: "Wang'in kaçışı kuşkusuz bir skandal. Böyle bir skandalın saklanması yetkililerin işine yarardı, ancak bu hiç gerçekçi değil. Bilgi ifşası, Çin'de 1990'ların sonundan bu yana çok ilerledi. Haberler ne kadar kötü olursa olsun, eninde sonunda kamuya ulaşıyor."

Çin Merkez Bankası'nın yayınladığı bir raporda ise, yolsuzluğa karışan ve genellikle Amerika'ya kaçmayı tercih eden yetkililerin 120 milyar dolardan fazla para çaldığı öne sürülüyor.

Raporda, hükümet parasıyla ülkeyi terk eden yetkililerin sayısının 16 bin ila 18 bin arasında olduğu belirtiliyor. (BBC Türkçe)