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Ekonomi

Çinli bakandan işsizlik itirafı

Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yin Veymin, Çin'deki istihdam tablosunun "korkunç boyutlarda olduğunu" ve küresel finansal krizin istihdam üzerinde daha fazla olumsuz etkis

21 Kasım 2008 02:00

Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yin Veymin, Çin'deki istihdam tablosunun "korkunç boyutlarda olduğunu" ve küresel finansal krizin istihdam üzerinde daha fazla olumsuz etkisi olabileceğini söyledi.

Çinli bakan Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, iş konusundaki huzursuzluğun bakanlığının öncelikli konusu olduğunu ifade ederek küresel düzlemde durumun geçen ay istihdam alanına, özellikle de emek yoğun küçük işletmelere yönelik baskısının arttığını belirtti.

Çinli Bakan, küresel finansal krizden dolayı çok sayıda işletmenin kapanmak veya üretimine ara vermek zorunda kaldığına işaret etti. Bakan Yin, istihdam konusundaki zorlukların gelecek yılın ilk çeyreğinde de sürmesinin beklendiğini ve hükümetin iç talebi genişletme önlemlerinin sonuçlarını vermesiyle birlikte ikinci çeyrekten itibaren düzelme yaşanacağını ileri sürdü.

Zor günler yaşadıkları için işten çıkarma yoluna giden işletmelere yardım edeceklerini ve işten çıkarılmak zorunda kalınan işçilerin ücretlerini almalarının güvence altına alınacağını kaydetti.

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