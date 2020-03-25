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Çinli babadan Koronavirüs'e karşı 'bebek kapsülü'

25 Mart 2020 22:29

Çin'de bir baba bebeğini Koronavirüs'ten korumak için kedi taşıma aparatından içinde hava temizleme sistemi olan bir 'bebek kapsülü' tasarladı.

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) ortaya çıktığı Çin'de 30 yaşındaki Cao Junjie, içinde karbondioksit konsantrasyonunu gösteren bir hava kalitesi monitörü olan kapsülü yapmak için bir kedi taşıyıcısını yeniden tasarladı.

Cao Junjie Reuters'a konuyla ilgili, "Salgın yüzünden çocuğum için bu bebek güvenlik kapsülünü bir ayda tasarladım.  Bebek için güvenli ve rahat bir ortam sağlayacağını düşündüm" dedi. 

Cao’nun eşi Fang Lulu, başlangıçta bebeğin kapsülün içinde ne kadar rahat olacağından emin olamadığını ifade ederek “Eşimin yaptığı bebek kapsülünün oldukça güvenli olduğunu düşünüyorum. Birkaç kez denedik, içim oldukça rahat” dedi.

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