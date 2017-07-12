T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çinli askerler ülkenin yurt dışındaki ilk üssü için yola çıktı

Çin, Doğu Afrika'da küçük bir ülke olan Cibuti'deki askeri üssün, Afrika ve Asya'nın batısındaki barış koruma misyonları ve insani yardımlar için kullanılacağını söylüyor

12 Temmuz 2017 11:28

Çin resmi ajansı Şinhua, Çinli askerlerin, ülkenin yurt dışındaki ilk askeri üssüne ev sahipliği yapan Doğu Afrika'nın küçük ülkesi Cibuti'ye doğru yola çıktıklarını bildirdi.

Çin, üssün Afrika ve Asya'nın batısındaki barış koruma misyonları ve insani yardımlar için kullanılacağını söyledi.

Şinhua'ya göre üs ayrıca askeri işbirliği, deniz tatbikatları ve kurtarma çalışmaları için kullanılacak.

Çin son yıllarda Afrika ve Hint Okyanusu'nda yatırım ve nüfuzunu artırmıştı.

Şinhua, Cibuti'ye kaç geminin ve askerin gönderildiğini ya da üssün ne zaman kullanılmaya başlanacağını açıklamadı.

Haberde iki ülke arasında "dostça müzakereler" neticesinde üssün kurulmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Daha önceki haberlerde üssün geçen yıl yapımına başlandığı kaydedilmişti.

Cibuti'de ABD, Japonya ve Fransa'nın da aralarında olduğu başka ülkelerin askeri üsleri de mevcut.

Cibuti, hem Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Aden Körfezi'ne bakan konumu nedeniyle hem de çatışmaların yaygın olduğu kıtada istikrarlı bir ülke olması nedeniyle tercih ediliyor.

2015 yılında Çin, Afrika'nın kalkınması için 60 milyar dolarlık yatırım yapma sözü vermişti. Aynı yıl ilk barış koruma misyonunu Güney Sudan'da başlatmıştı.

ETİKETLER

çinhaberaskerüsaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24