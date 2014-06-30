Çinli 4 nine, işkence ve tecavüze karşı çıplak eylem yaptı

Çin'de dört yaşlı kadın, başkent Pekin'deki ABD Büyükelçiliği önünde sıradışı bir eylemle uğradıkları adaletsizlikleri protesto etti.



Radikal'in haberine göre, Weibo gibi sosyal medya platformlarında haftasonu hızla yayılan fotoğraflarda, dört yaşlı kadının tüm kıyafetlerini çıkartarak uğradıkları haksızlıkları protesto ettiği görüldü.

Kısa süre içinde silinen fotoğraflarda, 70 yaş civarında görünen kadınların vücutlarına yazdıkları Çince karakterler dikkat çekti.



Buna göre, protestonun hedefinde yerel parti yetkilileri yer aldı. Henan eyaletinden geldikleri sanılan protestocular, yolsuzluktan yakındı ve yakınlarına karşı tecavüz ve işkence gibi suçlar işlendiğini öne sürdü.