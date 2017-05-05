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BBC Türkçe

Çin'in yerli uçağı ilk kez havalandı

Çin'in yerli üretimi olan yolcu uçağı C919, Cuma günü Şanghay'dan ilk test uçuşu için havalandı. 10 yıllık bir yapım süreci sonrası gerçekleşen kalkış, devlet televizyonu tarafından canlı yayınlandı

05 Mayıs 2017 12:53

Çin'in yerli üretimi olan yolcu uçağı C919, Cuma günü Şanghay'dan ilk test uçuşu için havalandı.

10 yıllık bir yapım süreci sonrası gerçekleşen kalkış, devlet televizyonu tarafından canlı yayınlandı.

Pudong Uluslararası Havalimanı'ndan gerçekleşen kalkışı binlerce Çinli sevinç gösterileri arasında takip etti.

Devlete bağlı COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) şirketi tarafından tamamlanan C919, dar gövdeli bir sivil yolcu uçağı modeli.

160 yolcu kapasiteli C919'un 5 bin kilometre menzili olduğu belirtiliyor. Tek koridorlu olan uçağın, Fransız - Alman ortaklığı ürünü Airbus'ın A320 ve Amerikan Boing firmasının 737 modelleri ile rekabet edeceği ifade ediliyor.

C919'un Cuma günü gerçekleşen ilk test uçuşu, 2014 yılından bu yana çeşitli teknik problemler nedeniyle iki kez ertelenmişti.

Pekin'in bu uçakla, gelecek 20 yılda 2 trilyon dolarlık bir ekonomiye dönüşeceği hesaplanan uluslararası havacılık sektörüne, önemli bir oyuncu olarak girdiği yorumu yapılıyor.

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