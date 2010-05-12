Çin'in 'yeraltı ordusu'

T24- Tarihi İpek Yolu'nun başlangıcı olarak kabul edilen Çin'in Şian şehrinde, 114 asker heykeli daha bulundu.



Arkeologlar 200 metrekarelik alanda bulunan asker heykellerinin renklerinin canlılığının dikkat çektiğini belirtti. Son bulunan asker heykellerinin fotoğraflarının ay sonuna kadar yayınlanması bekleniyor.



Kazı ekibinin başkanı Şü Veyhong, China Daily gazetesine boyları 1.8-2 metre arasında değişen asker heykellerinin saçlarının siyah, yüzlerinin yeşil, beyaz ve pembe, gözlerinin de siyah veya kahverengi olduğunu söyledi. Şü, parçalara ayrılan kilden heykellerin her birinin onarımının 10 gün sürdüğünü ifade etti. Kazı sırasında çok sayıda silah, at arabası, davul ve boyanmış tahta halkalar da bulundu.



Çinliler tarafından "dünyanın sekizinci harikası" olarak kabul edilen ve Terra Cotta askerleri olarak da bilinen Yeraltı Ordusu'nun bulunduğu sit alanında üçüncü kazı çalışmaları geçen yıl Haziran ayında başlatılmıştı.



Yeraltı Ordusu, Mart 1974'de köylüler tarafından keşfedildikten sonra, sit alanında 1977 ve 1985 yıllarında iki kez kazı çalışması yapıldı. Bunun ardından heykellerin korunması için Çinli ve Alman uzmanların işbirliğiyle 19 yıl süren çalışmalarda bulunuldu.



Çin'in birleşmiş ilk feodal imparatorluğu Çin hanedanını (M.Ö. 221-206) kuran imparator Çin Şıhuang'ın (M.Ö. 259-210) mezarı ve Yeraltı Ordusu, 1987 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirasları Listesine alındı.



Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 40. yıldönümü olan 1 Ekim 1979'da ziyarete açılan müzeyi her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. (AA)