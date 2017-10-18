Çin'in yeni yol haritasını belirleyecek Komünist Parti kongresi başladı

Çin'in önümüzdeki beş yıldaki siyasi ve ekonomik yol haritasını belirleyecek Komünist Parti kongresi başkent Pekin'de başladı. Kongreye iki binden fazla delege katılıyor. Kongrede ülkenin önümüzdeki döneme dair politikaları oluşturulacağı gibi ülke yönetimi de belirlenecek.

Xi Jinping, 2012 yılında ülkenin başına geçmişti. Devlet Başkanı Xi'nin bu görevine devam edeceği tahmin ediliyor. Kongrede Polit Büro Daimi Komitesi de seçilecek. Kongrenin gelecek hafta sona ermesi bekleniyor.

Kongre nedeniyle Pekin'de güvenlik önlemleri artırıldı. Hafta başında, artırılan aramalar nedeniyle tren istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Güvenlik önlemleri nedeniyle kent merkezinde bazı restoran, spor salonu, gece kulübü ve karaoke barların kapatıldığı; Airbnb gibi sitelerin oda rezervasyonlarını durdurduğu aktarılıyor.

Xi, göreve başlamasından sonra, özellikle yolsuzluğun üzerine gitmesiyle parti içindeki konumunu güçlendirmişti.

Xi'nin yönetimi süresince sansür artarken avukatların ve siyasi eylemcilerin tutuklanması vakalarında da artış yaşandı.

Bununla birlikte Xi'nin Çin halkı arasında büyük bir desteğe sahip olduğu belirtiliyor.