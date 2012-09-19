Çin'in yeni savaş uçağı ABD'yi etkilemedi

Çin’in en yeni savaş jeti J-21, ABD’nin göklerdeki üstünlüğüne rakip olabilecek bir silah olarak gösteriliyor. ABD analistler ise uçağın Rus yapımı, yeterince güçlü olmayan bir motor kullandığı görüşünde.

J-21'in hafta sonunda çekilen yüksek çözünürlüklü fotoğrafı.

Çin’in geçtiğimiz yıl test uçuşlarına başladığı J-20 savaş uçağıyla en son teknolojiye sahip hayalet uçaklar üretebileceğini ortaya koymuştu. Hakkında sayısız iddia ortaya atılan J-20’nin ardından, geçtiğimiz hafta sonu Çin’in en yeni savaş uçağı J-21’in de fotoğrafları internete düştü. Son iki yıldaki gelişmeler, Çin’in ABD hava kuvvetleriyle arasındaki arayı kapattığına işaret etse de, ABD’li analistler böyle düşünmüyor.

ABD basını, radara yakalanmayan J-20 savaş jetinin, Mart 1999’da Sırbistan üzerinde düşürülen ve enkazına ait bazı parçalar daha sonra Çin’e kaçırılan F-117 Nighthawk’ın teknolojisine sahip olabileceğini öne sürmüştü. ABD’nin F-22 Raptor uçağına rakip gösterilen J-20’nin, yaptığı test uçuşları dışında nasıl bir savaş gücüne sahip olduğu hiçbir zaman sergilenmedi. Buna karşında, F-122 ABD’nin Afganistan, Irak ve Libya’daki operasyonlarında hiç yer almadı.