T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çin'in yeni savaş uçağı ABD'yi etkilemedi

Çin’in geçtiğimiz yıl test uçuşlarına başladığı J-20 savaş uçağıyla en son teknolojiye sahip hayalet uçaklar üretebileceğini ortaya koymuştu

19 Eylül 2012 20:23

Çin’in en yeni savaş jeti J-21, ABD’nin göklerdeki üstünlüğüne rakip olabilecek bir silah olarak gösteriliyor. ABD analistler ise uçağın Rus yapımı, yeterince güçlü olmayan bir motor kullandığı görüşünde.

 
J-21'in hafta sonunda çekilen yüksek çözünürlüklü fotoğrafı.
 
Çin’in geçtiğimiz yıl test uçuşlarına başladığı J-20 savaş uçağıyla en son teknolojiye sahip hayalet uçaklar üretebileceğini ortaya koymuştu. Hakkında sayısız iddia ortaya atılan J-20’nin ardından, geçtiğimiz hafta sonu Çin’in en yeni savaş uçağı J-21’in de fotoğrafları internete düştü. Son iki yıldaki gelişmeler, Çin’in ABD hava kuvvetleriyle arasındaki arayı kapattığına işaret etse de, ABD’li analistler böyle düşünmüyor.
 
ABD basını, radara yakalanmayan J-20 savaş jetinin, Mart 1999’da Sırbistan üzerinde düşürülen ve enkazına ait bazı parçalar daha sonra Çin’e kaçırılan F-117 Nighthawk’ın teknolojisine sahip olabileceğini öne sürmüştü. ABD’nin F-22 Raptor uçağına rakip gösterilen  J-20’nin, yaptığı test uçuşları dışında nasıl bir savaş gücüne sahip olduğu hiçbir zaman sergilenmedi. Buna karşında, F-122 ABD’nin Afganistan, Irak ve Libya’daki operasyonlarında hiç yer almadı.

ETİKETLER

çinuçakabd

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24