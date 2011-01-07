Çin'in yeni oyuncağı ABD'yi tedirdin etti!

T24

ZAMANLAMA OLDUKÇA İLGİNÇ



ABD’NİN KÜRESEL KONUMU SARSILABİLİR



Pentagon ise ortaya çıkan görüntülerin, Çin’in ABD’ye eş değer bir hava gücüne sahip olduğu anlamına gelmediği konusunda ısrar etse de raratsızlığı belli oluyor. Hürriyet gazetesinde yayımlanana haber şöyle:Çin’in yeni nesil hayalet savaş uçağı J-20’nin 2017’den önce devreye girmesi beklenmiyordu. Ancak Çin Hava Kuvvetleri’nde görevli bir komutan, 2009 yılında söz konusu jetlerin test uçuşlarına çok daha erken bir tarihte başlanabileceğini belirtmişti.Bilinmeyen kaynaklar tarafından internete konulan fotoğraflarda, Çin’in güneybatısındaki bir hava üssünde bulunan uçaklar görülüyor. Pentagon sözcüsü Albay Dave Lapan, “Çin’in beşinci nesil savaş jetleri üretme planlarından haberimiz var. Kısa süre önce yayımlanan bu görüntüler muhtemelen bazı deneme uçuşlarına ait” dedi.Resimlerin ortaya çıkması, ABD Savunma Bakanı Robert Gates’in bu hafta sonunda Çin’e yapacağı ziyaretin öncesine rastladı. Gates’in ikili askeri ilişkileri değerlendireceği görüşmelerin ardından, Çin Devlet Başkanı Hu Jintao da ABD Başkanı Barack Obama’yla görüşmek için bu ay içinde Washington’a gidecek.Çin ordu çalışmaları uzmanı ve yazar Richard Fisher, Pekin'in ortaya çıkan görüntülerin önüne geçmemesini, görüntülerin J-20’ye ait olduğunun ve hükümetin resimlerin internette dolanmasını istediğinin kanıtı olduğunu belirtti.Fisher, “Çin ordusu ve polisi hava üssünün etrafını kolayca denetleyebilirdi. Tersine cep telefonlarıyla uçakların görüntülerinin çekilmesine izin verdiler. Resimlerin düşük çözünürlükte olması, uçaklar hakkında çok detaylı bilgi vermiyor” dedi.Fisher, resimlerin Çin’de “son derece olumlu karşılandığını ve ulusal gururu inanılmaza boyutlara taşıdığını” ifade etti.Pentagon, kamuoyuna yansıyan resimlere çok fazla ilgi göstermed ancak Çin’in elindeki en üst düzey savaş uçağının motor sorunu olduğunu ve yeni uçaklarının yıllar sonra filoya dahil olabileceğini ifade etti.Fisher ise, Çin’in kendi motorunu üretmek yerine Rusya’dan motor alması halinde bu arayı kapatabileceğini belirtti.Lapan, “Görüntülerdeki uçak, beşinci nesil savaş jeti olarak halen tasarım aşamasında görünüyor. Daha önce de belirttiğim gibi Çinliler halen dördüncü nesil uçaklarında sorun yaşıyor” dedi. Lapan, Ağustos ayında Kongre’ye gönderilen, Çin’in askeri alandaki gelişmelerine ait yıllık raporda J-20’ye ait bilgilerin bulunmadığını ancak Savunma Bakanlığı’nda bu konuda değerlendirmeler yapıldığını belirtti.Lapan, “Beşinci nesil savaş jeti geliştirmek istediklerini biliyoruz. Ancak bu durum bizi kaygılandırmıyor” dedi.Öte yandan, Çin’in itiş gücü ve süpersonik (sesten hızlı) hızda F-22’leri geride bırakma olasılığının endişe verici bir husus oluşturabileceğini söyleyen Fisher, “F-22 programında yaşanan sorunların yanında, F-35’lerin bile üzerinden geçilmesi bekleniyor. F-35’lerin F-22’ye rakip olacak hale getirilmesi gerekiyor” dedi..F-22’lerin üretimi 2009’da geriye çekildi. Geliştirme ve deneme aşamasında olan F-35’lerin üretiminin ise bütçe kesintisi planı altında ileri bir tarihe atılması söz konusu. Gates, Çin’in ancak 2025 yılında ABD’ye rakip olacak “bir avuç” savaş jetine sahip olabileceğini söylemişti.Ancak Fisher tersini düşünüyor: “İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ABD hava desteği olmadan savaş girmedi. Çin, ABD’nin küresel alandaki konumuna rakip olmaya kararlı. J-20 bunu askeri anlamda yapabilir. Bu ABD için kabul edilemez bir şey.”