Çin'in yeni moda ikonu



T24-

Geçen yıl üzerinde parkası, Ugg tarzında botları, belinde renkli bir kumaş kemerle Ningbo şehri sokaklarında sigara içerken görüntülenen Guorong, fotoğrafı internete düşünce kendine hayran kitlesi yarattı. Kıyafetiyle modacılara ilham veren ve hayatı filme çekilen Guorong için Çinliler 23 bin TL'ye yakın yardım parası topladı. Aynı zamanda seks sembolü haline de gelen Cheng Guorong'un hikâyesini anlatan film şubatta Çin'de gösterime girecek.