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Dünya

Çin'in yeni moda ikonu

İşini ve tüm birikimini kaybettiği için utancından evini terk edip sokakta yaşamaya başlayan Cheng Guorong isimli Çinli, ülkesinde moda ikonu oldu.

20 Temmuz 2010 03:00


T24- İşini ve tüm birikimini kaybettiği için utancından evini terk edip sokakta yaşamaya başlayan Cheng Guorong isimli Çinli, ülkesinde moda ikonu oldu.

Geçen yıl üzerinde parkası, Ugg tarzında botları, belinde renkli bir kumaş kemerle Ningbo şehri sokaklarında sigara içerken görüntülenen Guorong, fotoğrafı internete düşünce kendine hayran kitlesi yarattı. Kıyafetiyle modacılara ilham veren ve hayatı filme çekilen Guorong için Çinliler 23 bin TL'ye yakın yardım parası topladı. Aynı zamanda seks sembolü haline de gelen Cheng Guorong'un hikâyesini anlatan film şubatta Çin'de gösterime girecek.

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