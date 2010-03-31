Çin'in yeni hedefi Yahoo

T24- Çin Yabancı Muhabirler Kulübü geçtiğimiz aylarda Google'a yapılan siber saldırıların yeni hedefinin Yahoo e-posta hesapları olduğunu ileri sürdü.





Çin Yabancı Muhabirler Kulübü’nden yapılan açıklamada, ülkede görev yapan en az sekiz yabancı gazetecinin Yahoo Mail hesaplarına girildiği ve erişimin engellendiği belirlendi.







Dernek, Google’a geçen aylarda yapılan siber saldırıların benzerinin Yahoo’yu da hedef almasını sert şekilde eleştirirken, firmayı da saldırıları öğrendikten sonra kullanıcıları hemen haberdar etmemekle suçladı.







Yahoo ise yaptığı açıklamada saldırıları kınarken, kullanıcı güvenliği ve mahremiyetini korumak için firmanın çalışmayı sürdüreceği belirtti.





Yahoo, Çin'deki yabancı gazeteci, dernek üyesi ve Çinli muhaliflerin e-posta hesapları ve sitelerinin uzun süre siber saldırıları hedef olmasının ardından “internette ifade özgürlüğü tartışma konusu olamaz” diyerek saldırıların muhattabı olan Google'a destek çıkmıştı.



BBC'nin olayla ilgili yaptığı habere göre, hesabının çökertildiği gazetecilerden Irish Times muhabiri Clifford Coonan Yahoo da , e-posta hesabına girmek istediğinde hata mesajıyla karşılaştığını, bunun başka çalışma arkadaşlarıyla tanıdığı bazı Çinli akademisyenlerin de başına geldiğini söyledi. Coonan, “Yahoo’dan her hangi bir açıklama gelmedi ama bunların aynı anda olması tesadüf olamaz” şeklinde açıklama yaptı.









GOOGLE PEKİN TARAFINDAN ENGELLENDİ Mİ?

Sansür ve saldırılardan bıkan Google ülkeden çekilme tehdidi savurmuş, geçtiğimiz hafta da Çin’deki sunucularını kapatıp arama yapanları Hong Kong’taki sunucularına yönlendirme kararı almıştı. Pekin yönetimiyse sert bir tavır takınmış ve “her firma bizim kanunlarımıza uymak zorunda” açıklaması yapmıştı.







Çin’deki Google aramalarının sansürsüz Hong Kong sunucularına yönlendirilmesine karşı Pekin’in erişim engeli koyacağı beklentileriyse şimdilik hayata geçmedi. Önceki gün meydana gelen kesintinin ‘teknik arıza’dan kaynaklandığı Google tarafından açıklandı.