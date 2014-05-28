Çin’in yeni düşmanı mesaj uygulamaları

Çinli yetkililer, Whatsapp gibi cep telefonu ile mesajlaşma programlarının kötüye kullanıldığını iddia ederek, "bu sorunu ortadan kaldırmak" üzere harekete geçti. Yetkililer, mesajlaşma aplikasyonlarının "yasadışı ve kamu çıkarına zarar verici bilgilerin" servis edilmesinde kullanıldığını iddia ediliyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, son yıllarda, sosyal medyaya yönelen Çinliler, devlet sansürüne uğramamışlardı.Bunun üzerine pekçok sosyal medya kullanıcısı cep telefonu aplikasyonlarına yönelmişti. Çin ise, kamu yönetmeliklerini ihlal eden internet kullanıcılarına karşı tedbir alma çabasında.

Yapılan açıklamada, Çin'in Şincan bölgesinde yapılan son "anti-terör" operasyonunda da, bomba yapma talimatlarının mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla iletildiğinin tespit edildiği vurgulandı.

Çin'de mesajlaşma uygulamaları oldukça popüler hale gelmiş durumda. WeChat aplikasyonunun 800 milyon üzerinde kayıtlı kullanıcısı bulunuyor. Geçen yıl çıkarılan bir yasa ile Twitter benzeri mikro blog kullanıcılarının hapisle cezalandırılmasının önü açılmıştı. Yasanın ardından onlarca kişi tutuklanmıştı. Bunun üzerine, birçok internet kullanıcısı sosyal medyadan kaçarak cep telefonu ile mesajlaşma aplikasyonlarına yönelmişti.