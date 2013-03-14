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Dünya

Çin'in yeni Devlet Başkanı seçildi

Çin'de yeni Devlet Başkanı Şi Cinping oldu

14 Mart 2013 12:05

12. Ulusal Halk Kongresi'nde delegelerin Devlet Başkanı olarak belirlediği Şi Cinping, Çin Merkezi Askeri Komisyonu Başkanı olarak da seçildi.

12. Ulusal Halk Kongresi'nde delegelerin devlet başkanı olarak belirlediği Şi Cinping, Çin Merkezi Askeri Komisyonu Başkanı olarak da seçildi. Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi Li Yüençao da devlet başkan yardımcılığına seçildi.

Ülkede geçen yıl yapılan ÇKP 18. Ulusal Halk Kongresi'nin ardından devlet başkanı yardımcısı olan Şi Cinping, ÇKP Genel Sekreterliği'ne getirilmişti. Böylece, Şi'nin devlet başkanı olarak seçileceği kesinleşmişti.

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