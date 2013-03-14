Çin'in yeni Devlet Başkanı seçildi

12. Ulusal Halk Kongresi'nde delegelerin Devlet Başkanı olarak belirlediği Şi Cinping, Çin Merkezi Askeri Komisyonu Başkanı olarak da seçildi.

12. Ulusal Halk Kongresi'nde delegelerin devlet başkanı olarak belirlediği Şi Cinping, Çin Merkezi Askeri Komisyonu Başkanı olarak da seçildi. Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi Li Yüençao da devlet başkan yardımcılığına seçildi.

Ülkede geçen yıl yapılan ÇKP 18. Ulusal Halk Kongresi'nin ardından devlet başkanı yardımcısı olan Şi Cinping, ÇKP Genel Sekreterliği'ne getirilmişti. Böylece, Şi'nin devlet başkanı olarak seçileceği kesinleşmişti.