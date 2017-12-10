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Dünya

Çin’in Xinjiang eyaletinde 1 Ocak’tan itibaren çevre koruma vergisi alınacak

İstanbul, 10 Aralık (DHA) –  Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Halk Meclisi Daimi Komitesi'nde onaylanan karar taslağına göre, ülkenin diğer bölgelerinde olduğu gibi, Xinjiang'da da 1 Ocak itibariyle çevre koruma vergisi toplanacak

10 Aralık 2017 16:59

İstanbul, 10 Aralık (DHA) –  Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Halk Meclisi Daimi Komitesi\'nde onaylanan karar taslağına göre, ülkenin diğer bölgelerinde olduğu gibi, Xinjiang\'da da 1 Ocak itibariyle çevre koruma vergisi toplanacak.
Xinjiang\'da hava kirliliği için birim başına 1.2 yuan, su kirliliği içinse birim başına 1.4 yuan toplanacak. Bu uygulamanın hayata geçirilmesiyle, 1979 yılından beri uygulanan kirlilik boşaltma ücreti sistemi tarihe karışacak.
Xinjiang\'daki kirlilik boşaltım durumu, ekoloji, ekonomik kalkınma hedefleri ve işletmelerin yükü gibi unsurlar değerlendirildikten sonra bölgede ülkenin en düşük kriterleri uygulanacak.

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