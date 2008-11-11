Çin’in teşvik paketi memnun etti

Çin’den 586 milyarlık canlandırma paketi

Çin'in de ekonomiyle başı dertte

Çin'in dış ticaret fazlası, Ekim’de yüzde 30 arttı

Avrupa ülkeleri, geçen ay 1.8 trilyon dolarla dünyanın en büyük döviz rezervine ve en hızlı büyüyen ekonomisine sahip olan Çin’in, reformlar gerçekleştirerek krizin atlatılmasına yardımcı olmasını istemişlerdi. Çin de üzerine düşeni en iyi şekilde yapmaya çalıştığını belirtmişti.Dünyanın dördüncü büyük ekonomisi olan Çin’in önceki gün açıkladığı 586 milyar dolarlık paketin ağırlıklı olarak altyapı ve sosyal projeleri kapsayacağı ve paketin 2010’a kadar yürürlükte kalacağı belirtildi.Çin’in açıklamasının ardından, diğer büyük ekonomilerin de resesyonu önleyebilmek için devlet harcamalarını artırması veya tekrar faizleri indirmesi olasılığı bulunuyor.IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, Çin’in bu adımının olumlu olduğunu belirtti. Çin hükümeti ayrıca, ‘orta seviyede gevşek’ bir para politikası uygulanacağını açıkladı ki bu, daha fazla faiz indirimi olabileceği anlamına geliyor. Çin, eylülden beri faizlerini üç kez indirdi.Çin’in açıkladığı paketle kıyaslanabilecek diğer destek paketleri, ABD’nin yazın açıkladığı 100 milyar dolarlık vergi iadesi ve Almanya’nın yaptığı 50 milyar Euro’luk destekti.Çin Merkez Bankası Başkanı Zhou Xiaochuan da global ekonominin büyüme motorlarından biri olan Çin’in 2009 ekonomik büyümesini yüzde 8-9 arasında tahmin ettiğini belirtti.Dünya liderleri gelecek aylarda almaları gereken önlemleri belirlemek ve gelişmekte olan ülkelerin global finans üzerinde ne kadar söz sahibi olacağını görüşmek üzere gelecek hafta Washington’da toplanacak.Bu arada hafta sonu Brezilya’nın Sao Paulo kentinde yapılan G20 toplantısında, ‘krizle mücadele için birlikte hareket kararı’ alındı.G20 ayrıca, IMF ve Dünya Bankası gibi kurumların reformdan geçmesi gerektiğini açıkladı.