Çin'in Obama karşılamasında gerginlik

G-20 Zirvesi için Çin'in Hangzhou kentine giden ABD Başkanı Barack Obama'nın Çinli yetkililer tarafından karşılanış biçimi tartışma yarattı.

Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre; Obama’nın Air Force One uçağına yürüyen merdiven yanaştırılmadı. Bu yüzden ABD Başkanı, uçağın orta kapısından inmek zorunda kaldı. Obama bu kapıyı Afganistan gibi ülkelere yaptığı yüksek güvenlik gerektiren ziyaretlerde kullanıyor.

Karşılama töreni sırasında gazeteciler de engellendi. Basın mensupları uçağın kanadı altında Obama’nın gelişini yansıtan görüntüleri almaya çalışırken, Çinli güvenlik güçleri tarafından parlak mavi bir şerit gerildi.

New York Times muhabiri Mark Lander, “6 yıldır Beyaz Saray’dan bildiriyorum. Haber medyasının Sayın Obama’nın inişini izlemesini engelleyen yabancı bir ev sahibi görmedim” dedi.

Bir Beyaz Saray personeli Çinli bir yetkiliye protokolün olması gerektiği gibi uygulanmadığını söyleyince “Burası bizim ülkemiz” cevabını aldığı da haberde yer aldı.

Meksika’nın eski Çin Büyükelçisi Jorge Guajardo, Obama’nın karşılanmasın “hesaplanmış bir küçümseme” olduğuna inandığını söyledi.

Guajardo, “Böyle şeyler yanlışlıkla olmaz. Altı yıl Çin’le ilgilendim. Böyle ziyaretler yaptım. Xi Kinping’i Meksika’ya götürdüm. Çin’de Meksika devlet başkanlarını ağırladım. Böyle şeylerin nasıl yapıldığını iyi biliyorum. En küçük bir detay bile yazılır. Bu bir hata değil” dedi.

Bu karşılamanın bir tür küçümseme olduğunu anlatan Guajardo, “Bu bizim için özel değilsiniz demenin bir yolu. Yeni Çin kibrinin bir parçası. Çin milliyetçiliğini teşvik etmenin bir yolu. Çinliler için işe yarayan bir şey” dedi.