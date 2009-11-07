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Dünya

'Çin'in Müslümanlara saygısı tamdır'

Çin Başbakanı Ven Ciabao, ülkesindeki Müslümanlara saygının tam olduğunu bildirdi.

07 Kasım 2009 02:00

Çin Başbakanı Ven Ciabao, ülkesindeki Müslümanlara saygının tam olduğunu bildirdi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Ven, Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki Müslüman halka karşı baskılar dolayısıyla eleştirilere hedef olan Pekin yönetiminin Müslümanlara saygı duyduğunu belirtti ve "Müslümanların inançları, kültür ve yaşam tarzlarına Çin'de saygı tamdır" dedi.

Arap Birliği'nin Kahire'deki merkezindeki açıklamasında, Çin'in hem çok etnili hem de çok dinli bir ülke olduğunu söyleyen Ven, "Çin hükümetinin siyasi temeli, bütün etnik gruplar arasındaki eşitliği sağlamak ve bütün bölgelerin kalkınmasını hızlandırmaktır" ifadesini kullandı.

Sincan Uygur Özerk BÖlgesindeki olaylara doğrudan değinmeyen Ven Ciabao, "Çin'de 10 farklı etnik gruptan 20 milyon kadar kişi Müslüman ve bunların hepsi Çin ulusunun bir üyesidir" diye konuştu.

Mısır'a dün gelen Ven, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve Başbakan Ahmed Nazif ile görüşmüştü.

Ven'in yarın Şarm-el-Şeyh'te düzenlenecek 4. Çin-Afrika İşbirliği Forumu toplantısına katılması bekleniyor

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