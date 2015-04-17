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Dünya
Deutsche Welle

Çin'in muhalif gazetecisi Gao Yu 7 yıl hapse mahkûm oldu

Çin'in tanınmış gazetecilerinden Gao Yu, 'devlet sırlarını sızdırdığı' gerekçesiyle 7 yıl hapse mahkûm oldu.

17 Nisan 2015 11:27


71 yaşındaki gazeteci Gao Yu geçen yıl tutuklanmış, Çin devlet televizyonu, gazetecinin "suçunu itiraf ederken" kaydedilmiş görüntülerini yayınlamıştı.

Gao Yu'nun "gizlilik derecesi yüksek bir belgeyi" 2013 yılında, merkezi bir yabancı ülkede bulunan bir web sitesine ilettiği ileri sürülüyordu.

Gözlemciler, gazetecinin ilettiği öne sürülen belgenin "9 numaralı belge" olarak anılan bir yazının olabileceğine dikkat çekiyor. Belgede, "Batılı tarzda basın özgürlüğü ve insan haklarının yol açabileceği tehditler" üzerinde duruluyor.

Karardan ötürü hayal kırıklığına uğradıklarını söyleyen Gao Yu'nun avukatı Shang Baojun temyize gideceklerini açıkladı.

6 yıl hapis yattı, çalışma yasağı getirildi

1993 yılında "devlet sırlarını sızdırdığı" gerekçesiyle 6 yıl hapis yatan Gao Yu, Çin'de kendisine getirilen çalışma yasağı nedeniyle aralarında Deutsche Welle Çince servisinin de bulunduğu yabancı kuruluşlara haber yazıyordu.

Gao Yu, Uluslararası Basın Enstitüsü'nce "basın özgürlüğünün 50 kahramanı" arasında gösterilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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GaoShang BaojunDeutsche Welle Uluslararası Basın EnstitüsüDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NHBK

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