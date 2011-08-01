-ÇİN'İN KUZEYİNDEKİ SELLERDE 22 KİŞİ ÖLDÜ PEKİN (A.A) - 01.08.2011 - Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Temmuz ayının başından beri etkili olan yoğun yağışların yol açtığı seller yüzünden 22 kişinin öldüğü ve 50 bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği bildirildi. Çin Yurttaşlık İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçe düzeyindeki 70 bölgede 1 milyon 960 bin kişinin yaşamını olumsuz etkileyen sellerde 618 bin 500 hektar ekili alanın zarar gördüğü belirtildi. Sellerde yıkılan ya da hasar gören ev sayısı 71 bin 300 olarak belirlendi. Bakanlık, sellerin özerk bölgede yol açtığı doğrudan ekonomik kaybı 4,45 milyar yuan (691 milyon ABD Doları) olarak açıkladı.