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Dünya

Çin'in Kılıç'ı 500 km hız yapacak

Çin saatte 500 kilometre hızı aşacak şekilde tasarlanan yeni treni ''Kılıç''ın yapımını tamamladı

26 Aralık 2011 02:00

T24 - Çin saatte 500 kilometre hızı aşacak şekilde tasarlanan yeni treni ''Kılıç''ın yapımını tamamladı. Tren birkaç ay içinde test sürüşlerine başlayacak.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin'in kuzeyindeki liman kentlerinden Çindao'da yapılan ve dış tasarımı kılıcı andıran tren, kamuoyuna tanıtıldı.

Süratinin yanında teknolojik donanımı ve yolcu taşıma kapasitesindeki artışla da dikkati çeken ''Kılıç''ın birkaç ay sonra test seferlerine başlayacağı belirtildi. Çin'in en büyük tren üreticisi CSR Corp. Ltd tarafından yapılan tren, Çin'in antik bir kılıcından yola çıkılarak tasarlandı.


Gövdesi plastikten

CSR Corp şirketinin baş teknisyeni Ding Sansan, kılıç şeklinde tasarlanan trenin gövdesinde plastik bir materyal kullanıldığını söyledi.

Çin'de şu anda demiryolu ulaşımında kullanılan en hızlı araçlar, Pekin-Şanghay arasında çalışan, ''Gaotie'' olarak da bilinen ''Yeni Nesil Barış'' serisi. ''Gaotie'' serisi trenler, saatte 486 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Çin'de 90 bin kilometrelik toplam demiryolu ağının, 2020'de yeni açılacak hatlarla 100 bin kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.


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