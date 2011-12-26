Çin'in Kılıç'ı 500 km hız yapacak

T24

Gövdesi plastikten



Şinhua ajansının haberine göre, Çin'in kuzeyindeki liman kentlerinden Çindao'da yapılan ve dış tasarımı kılıcı andıran tren, kamuoyuna tanıtıldı.Süratinin yanında teknolojik donanımı ve yolcu taşıma kapasitesindeki artışla da dikkati çeken ''Kılıç''ın birkaç ay sonra test seferlerine başlayacağı belirtildi. Çin'in en büyük tren üreticisi CSR Corp. Ltd tarafından yapılan tren, Çin'in antik bir kılıcından yola çıkılarak tasarlandı.CSR Corp şirketinin baş teknisyeni Ding Sansan, kılıç şeklinde tasarlanan trenin gövdesinde plastik bir materyal kullanıldığını söyledi.Çin'de şu anda demiryolu ulaşımında kullanılan en hızlı araçlar, Pekin-Şanghay arasında çalışan, ''Gaotie'' olarak da bilinen ''Yeni Nesil Barış'' serisi. ''Gaotie'' serisi trenler, saatte 486 kilometre hıza ulaşabiliyor.Çin'de 90 bin kilometrelik toplam demiryolu ağının, 2020'de yeni açılacak hatlarla 100 bin kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.