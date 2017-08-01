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Dünya

Çin'in ilk yurtdışı askeri üssü faaliyete geçti

Çin ordusuna ait ilk yurtdışı askeri üs, Cibuti'de faaliyete geçti

01 Ağustos 2017 15:06

Çin ordusuna ait ilk yurtdışı askeri üssün Cibuti'de faaliyete geçtiği bildirildi.

Habertürk'ün Global Times'tan aktardığı habere göre, Cibuti'de kurulan Çin'in ilk yurt dışı askeri üssü, Çin ordusunun 90'ıncı kuruluş yıldönümü olan 1 Ağustos tarihi itibariyle hizmete girdi.

Açılış törenine Cibuti Savunma Bakanı Ali Hasan Behdun, Genelkurmay Başkanı Zekeriya Şeyh İbrahim, Çin Donanma Komutan Yardımcısı Tien Cong ve iki ülkenin askeri yetkililerinin katıldığı belirtildi.

Cibuti'de kurulan üssün, Çin donanmasının Aden Körfezi ve Somali sularında Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü ve diğer ilgili taraflarla devriye, koruma, insani yardım, ortak tatbikat ve eğitim faaliyetleri düzenleyerek stratejik deniz yollarının güvenliğini sağlayacağı belirtildi.

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