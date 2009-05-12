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Ekonomi

Çin’in ihracatındaki daralma sürüyor

12 Mayıs 2009 13:03

Küresel finansal krizden olumsuz etkilenen Çin'in dış ticaretinde altı aydır daralma görülüyor.

Çin ekonomisinin motorlarından biri olan ihracat, Nisan ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,6 gerileyerek 91,94 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde ithalat yüzde 23 azalarak 78,8 milyar doları bulurken, mart ayında 18,6 milyar dolar olan ticaret fazlası geçen ay 13,1 milyar dolara indi.

Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi durumundaki Çin;in şehirlerinde yapılan sabit yatırımlar, hükümetin teşvik kredileri sayesinde Ocak ve Nisan ayları arasında 3,71 trilyon yüene (543,2 milyar dolar) çıkarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,5 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu;nun verilerine göre, geçen ay Çin;in büyüme oranı, yılın ilk çeyreğinden yüzde 1,9 daha fazla oldu.

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