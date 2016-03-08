Çin'in ihracatında sert düşüş



Çin'in başkenti Pekin'deki Gümrük İdaresi'nin verdiği bilgilere göre, Çin'de ihracat rakamları düşüş eğiliminde. Salı günü açıklanan veriler, Şubat ayında ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 oranında azaldığını ortaya koydu. Bu azalmanın, son yedi yılın en sert düşüşü olduğuna dikkat çekildi. Aynı zamanda ithalatta da düşüş meydana geldi. İthalatta meydana gelen azalmanın ise yüzde 13,8 dolayında olduğu vurgulandı.

Berlin'de bulunan Çin Enstitüsü'nden Max Zenglein, "Güncel rakamlar, ihracatın bir büyüme motoru olmaktan çıkıp, güvensizlik faktörüne dönüştüğüne işaret ediyor" dedi.

Çin ekonomisinde daralma

Çin'de dış ticaret yaklaşık bir yıldan bu yana sarsıntılı bir dönemden geçiyor. Çinli ihracatçılar, küresel ekonomideki durumun Çin mallarına olan talebi düşürmesinden yakınıyor. Çinli üreticiler için bir diğer sorunun ise Güneydoğu Asya ülkelerindeki daha ucuz üretim yapmayı başaran üreticilerin önemli bir rekabet faktörüne dönüşmesi olduğuna dikkat çekiliyor. Çin'de ücretlerin yükselmeye başlamasının dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'i dezavantajlı konuma getirdiği ifade ediliyor.

Çin yönetimi hafta sonu beş yıllık bir plan açıklamış ve ekonominin yeni temellere oturtulmasını taahhüt etmişti. Planda, inovasyonun geliştirilmesi ve iç tüketimin canlandırılması öngörülüyor. Çin ekonomisi geçen yıl 25 yıldan bu yana ilk kez düşük bir büyüme sergilemiş, büyüme oranı yüzde 6,9'da kalmıştı.

dpa/DW, BÖ/ÇA