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Ekonomi

Çin'in ihracatı yüzde 48,5 arttı

Çin'in ihracatının mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,5 arttığı bildirildi.

10 Haziran 2010 03:00

T24- Çin'in ihracatının mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,5 arttığı bildirildi.


Çin Genel Gümrük İdaresi, bu dönemde ithalattaki artışın da yüzde 48,3 olduğunu açıkladı.
Çin'in ithalatı geçen ay nisan ayına göre yüzde 18,1 genişlerken, artış hızı nisan ayındaki yüzde 49,7'nin altında kaldı. Çin'in ihracatı mayıs ayında 131,76 milyar ABD doları, ithalatı da 112,23 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.


Dış ticaret hacmi geçen ay 243,99 milyar ABD dolarını bularak bir önceki yıla göre yüzde 48,4 genişledi. Ocak ve Mayıs ayları arasındaki dönemde dış ticaret hacmi 1,1 trilyon ABD dolarına ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 genişledi, bu dönemde dış ticaret fazlası ise 35,39 milyar ABD dolarını bularak yüzde 59,9 daraldı.

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