Çin’in ihracatı yüzde 25 azaldı

Çin’in ihracatının küresel talepteki düşüşten dolayı Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,7 azaldığı bildirildi.



Genel Gümrük İdaresi tarafından açıklanan verilere göre, geçen ay Çin;den 64,90 milyar dolar ihracat yapılırken, ithalat yüzde 24,1;lik düşüşle 60,54 milyar dolara indi.



Toplam dış ticaret hacmi 124,95 milyar dolar olurken, geçen yılın aynı dönemine göre hacim yüzde 24,9 düşüş gösterdi. Şubatta dış ticaret fazlası da 4,84 milyar dolarla Ocak ayının altında gerçekleşti.



Dolar yükseldi, Çin malları kan kaybediyor



Konya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Hasan Uzman, Çin'den ithal edilen ayakkabı sayısında doların yükselmesiyle birlikte yarı yarıya azalma yaşandığını bildirdi.



Uzman, kalitesiz olduğu yönünde şikayetlerin artması sonucu müşterilerle firmaları sık sık karşı karşıya getiren Çin'den ithal edilen ürünlerin hemen hemen her sektörde olumsuz etkilerinin görüldüğünü belirtti.



Son dönemde Çin'den ithal edilen ürünlerde önemli bir azalma yaşandığını ifade eden Uzman, bunun birden fazla nedeninin olduğunu vurgulayarak, "İnsanların ucuz olduğu için tercih ettiği, Uzak Doğu'dan özellikle Çin'den ithal edilen bu ürünlerin kalitesizliği, tüketiciler tarafından anlaşılmaya başlandı" dedi.



Uzman, tüketicilerin şikâyetlerinin ve iadelerin artmasının firmaları da sıkıntıya soktuğunu bildirerek, şunları kaydetti:



"Firmalarla tüketicileri karşı karşıya getiren bu sıkıntılar, ithal edilen ürün sayısında önemli azalmalara neden oldu. Ancak tüketiciyi fiyatıyla cezbeden bu ürünler yine de tercih ediliyordu. Ancak esas azalma dolarda yaşanan artışla birlikte oldu. Çin'den ithal edilen ayakkabı sayısında yarı yarıya azalma yaşandı. Yine burada yerli üretimi korumak amaçlı hükümetimiz tarafından gümrükte yapılan düzenlemelerin de önemli etkisi oldu. Daha önce gümrükten geçen her ithal ayakkabı artık sadece İzmir, Mersin ve İstanbul'dan girebiliyor. Yine ithal edilen ayakkabılar için en az 6 ay önceden sipariş veriliyor, ödemenin yarısı sipariş verildikten sonra diğer yarısı da ürünü teslim aldıktan sonra yapılıyordu. Firmalar dolar yükselmeden önce 1 verip 3-5 kazandıkları için 6 ay sonra alacakları ürün için nakit ödeme yapıyordu. Ancak şimdi hem kar oranının düşmesi hem de dünyada yaşanan finansal krizin etkileriyle firmalar, 6 ay sonrası için peşin ödeme yapmakta zorlanıyor. Bunun yerine iç piyasaya yöneliyorlar."



Dolarda yaşanan bu yükselmenin kriz döneminde sektöre olumlu bir yansımasının olduğunu dile getiren Uzman, "İthalat yapan firmalar siparişlerini iptal ettirmeye başladı. Firmaların yüzde 80'i yeniden iç piyasaya döndü. Türkiye'nin önde gelen bir kaç firması Konyalı firmalarla ayakkabı üretimi yapmak için görüşmelerini sürdürüyor" diye konuştu.



Uzman, Çin malı ayakkabıların tasarım ve ucuzluklarıyla dikkati çektiğini anlatarak, erkek ayakkabısında rekabette fazla sorun yaşamadıklarını, ithal ürünlerin en fazla bayan ve çocuk ayakkabı sektöründe etkisini hissettirdiğini bildirdi.



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Uzak Doğu'dan ithalatın azalmasının sadece Türkiye için geçerli olmadığını tüm dünyada Uzak Doğu'dan yapılan ithalatın azaldığını anlatan Uzman, "Bu durum ülkemizin coğrafi konumu dikkate alındığında, Uzak Doğu ülkelerinin elinde bulundurdukları dış piyasayı elimize geçirmek için önemli fırsat olabilir. Bunu birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirebiliriz" dedi.

