Çin’in ihracatı Mart’ta yüzde 17 düştü





Çin'in ihracatının geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1 düştüğü bildirildi.



Resmi Şinhua haber ajansının Genel Gümrük İdaresi'nin verilerine dayanarak duyurduğuna göre, Mart ayında Çin'in ihracatı 90,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, ithalat 71,7 milyar doları bularak yüzde 25,1 azaldı. Şubat ayında 4.8 milyar dolar olan ticaret fazlası geçen ay 18,6 milyar dolara çıktı.



Çin'in dış ticaretinde küresel krizin etkisiyle ardı ardına 5 ay daralma görüldü. Çin'in ihracatı Şubat ayında yüzde 25,7 azalarak, son 10 yılı aşkın süredir en yüksek oranlı düşüşünü yaşadı.

