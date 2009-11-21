Çin'in hedefi siber alem

T24 - Washgton'dan yapılan açıklamada ABD'nin askeri teknolojisinin peşinde olan Çin'in siber alemde bir savaş başlatmak üzere olduğunu öne sürüldü.

ABD Başkanı Obama’nın Çin ziyaretinde ele alacağı başlıca konuları ticaret ve küresel ekonomik kriz zannedenlerin aksine, Obama’nın Çin ile büyük bir derdi var: Siber saldırılar.

Son olarak ABD-Çin Güvenlik Denetleme Konseyi tarafından yapılan açıklama, ABD'nin hükümet ve savunma sanayii bilgisayarlarına yapılan Çin kaynaklı siber saldırılarda büyük bir artış olduğunu ortaya koydu.

Yarı-sivil hacker orduları

ABD’li uzmanların açıklamasına göre Çin, vatansever hacker grupları olarak adlandırdığı örgütlenmeler içinde toplanan yetkili ve sivil kişilerden yarı-sivil siber ordular kuruyor. Amerika, hükümet ve özel şirketlerinin bilgisayar ağlarına yönelik saldırıların küresel çapta anormal boyutlarda olmasından dolayı doğrudan Çin’i hedef gösteremiyor.

Avrupa ve ABD çok çirkin ve utanç verici olduğunu belirttiği siber saldırıların önüne geçilemediğini belirtirken, Başkan Obama’da aylar önce bu konudaki sıkıntısını açığa vurmuştu. Obama seçim kampanyası döneminde kullandıkları sitenin bilgilerine izinsiz giriş yapıldığını ve son iki senede siber saldırıların ABD ekonomisine 8 milyar dolar maliyet getirdiğini açıklamıştı.

Asıl amaç

Kongre'ye hizmet veren güvenlik konseyi açıklamasında, Çin’in ciddi bir tehdit oluşturduğunu, hükümet ve ticari kuruluşlara yapılan saldırıların önemli bilgiler çalmaya yönelik olduğunu belirterek, büyük bir siber savaş çıkma riskine değindiler.

Uzmanlar Çin’in asıl amacının teknolojik üstünlük sağlamak olduğunu, ABD’nin uzaydaki uydularını devre dışı

bırakacak sistemlerin veya uçak gemilerini vurmak için kullanılacak füzelerin geliştirilmek istendiğini belirttiler.









