-ÇİN'İN HAYALET UÇAĞI YENİ TEKNOLOJİ ÜRÜNÜYMÜŞ ŞANGHAY (A.A) - 25.01.2011 - Çin Savunma Bakanlığı yetkilileri ve askeri uzmanlar, Çin'in ürettiği hayalet bombardıman uçağı J-20 ile ilgili dünya basınında yer alan haberlere ilişkin, bu uçağın tamamen yeni bir Çin teknolojisi olduğunu belirterek, bir ABD uçağından kopyalandığı iddialarını reddetti. Çin basınına göre, Hırvat bir Amiral AP ajansına yaptığı açıklamada, Kosova savaşı sırasında F-117 NightHawk hayalet uçağının 1999'da Sırbistan üzerinde düşürüldüğünü ve Çin'in yeni hayalet uçağı J-20'yi bu uçaktan yaptığını söylemişti. Amiral Davor Domazet-Loso, o dönemlerde ellerine ulaşan istihbarat raporlarına göre, bazı Çin ajanlarının sınırı geçerek düşen F-117 uçağının parçalarını bölgedeki çiftçilerden aldığını iddia etmişti. Amiral Davor, Çin'in satın aldığı bu parçalar sayesinde gizli hayalet teknolojisini daha iyi incelediğini savunmuştu. Global Times gazetesine konuşan Çin Milli Savunma Bakanlığından bir yetkili, "yabancı medyanın Çin'de yeni üretilmiş bir teknolojiye iftira atmasının bir ilk olmadığını" belirterek, "bu tür spekülasyonlara cevap vermenin anlamsız olduğunu" ifade etti. Çin, ilk hayalet bombardıman uçağı J-20'yi bu ayın başında ABD Savunma Bakanı Robert Gates'in Çin ziyareti sırasında test uçuşuna çıkarmıştı. J-20 ülkenin güneybatısındaki Sıçüen eyaletinin Çıngdu şehrinden havalanmış ve 18 dakikalık test uçuşu yapmıştı. Çin'in test pilotlarından Şü Yongling de gelişmiş süpersonik seyir kabiliyeti ve güçlü hava hareketliliğine sahip J-20'nin, ülkedeki teknolojik devrimlerden biri olduğunu kaydetti. Şü, Çin'in ABD'nin F-117 uçağının teknolojisini aldığı iddialarına ilişkin olarak, söz konusu uçağın hayalet teknolojisinin 4. nesil savaş uçakları teknolojisinin çok gerisinde olduğunu ve vurulduğu zaman bile "modasının geçmiş" olarak kabul edildiğini söyledi.