-ÇİN'İN HAYALET UÇAĞI ABD'DE KAYGI YARATMADI PEKİN (A.A) - 05.01.2011 - Çin'in geliştirdiği, radara yakalanmayan hayalet savaş uçağı prototipinin fotoğrafları yayımlandı. Global Times gazetesinin İngilizce ve Çince baskılarında, J-20 tipi hayalet savaş uçağının fotoğraflarına yer verildi. ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay Dave Lapan, bunun kendilerinde kaygı yaratmadığını, çünkü bu ülkenin, dördüncü kuşak (hayalet) savaş uçağında sorunlar yaşadığını ifade etti. ABD askeri kaynakları, Çin'in hayalet teknolojisinde sayılması için hala yıllar geçmesi gerekeceğini, beşinci kuşağa ise ancak 2018'de ulaşabileceğini tahmin ettiklerini belirtiyor. Amerikalı askeri yetkililer geçen yıl ise Çin'in beşinci kuşak uçağı ancak 2020'de yapabileceğini, bu uçağın ancak 2025'de kullanılabilir hale getirilebileceğini ileri sürmüştü.